Самый недооцененный игрок АПЛ: 32-летний универсал как мечта для Де Дзерби
Обычно СМИ уделяют все свое внимание бомбардирам и эксцентричным персонажам за пределами поля. Зато простые ребята, на которых держатся классные команды, остаются в тени. Секрет успеха симпатичных тренерских команд, таких как Брайтон Роберто Де Дзерби, заключается в присутствии на поле таких, как Паскаль Гросс.
Летом 2017-го Брайтон готовился к Премьер-лиге. Все же это был дебютный сезон команды в АПЛ, поэтому во время паузы пришлось изрядно закупиться. Трансферы Хосе Искьердо, Дэви Прёппера и Мэтью Райана несколько затмили подписания 26-летнего Паскаля Гросса из скромного Ингольштадта. На немецкого хавбека потратили только три тысячи фунтов, поэтому этот переход потерялся не только на фоне приобретений АПЛ, но и даже в новостях о трансферах новичка лиги.
Но это не значит, что клуб не рассчитывал на немецкого новобранца. "Брайтон был очень активным, – рассказывал потом Гросс. – Во время первого разговора мне показали информацию, которую собрали обо мне. Отчет на 40-50 страниц выглядел действительно впечатляюще. Он содержал все о моей личной жизни, каждую игру, сильные и слабые стороны. Я почувствовал огромный интерес со стороны клуба и тренера Хьютона. И это для меня всегда самое важное".
Благодарить новую команду Паскаль начал с первых матчей. В стартовых трех турах Брайтон не мог забить, однако в четвертом в гости к "чайкам" приехал Вест Бромвич. Первые два гола Брайтона в АПЛ забил именно Гросс. Прошли годы и сейчас с 30 мячами он является лучшим бомбардиром в истории клуба в АПЛ.
Важная черта "восьмерки" Брайтона – стабильность. У него практически нет спадов. Паскаль находится среди лидеров сезона АПЛ по количеству созданных моментов, постоянно встречается с мячом (третий в лиге по количеству передач) и дирижирует игрой Брайтона. Кроме того, Гросс хорошо владеет двумя ногами и редко травмируется.
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Немец пережил в команде трех тренеров, каждый из которых постоянно выражал восхищение им. Крис Хьютон, Грэм Поттер и Роберто Де Дзерби называли Гросса ключевым исполнителем, а цифры только подтверждали определяющую роль немца в команде. Сейчас идет седьмой сезон Паскаля в Брайтоне, он стал клубной легендой, провел более 250 матчей и разрывает АПЛ. 32-летний немец с 10 голевыми передачами лидировал по этому показателю в лиге, пока накануне его не обогнал Олли Уоткинс из Астон Виллы.
"Гросс – один из лучших футболистов в моей тренерской карьере, – сказал как-то Де Дзерби. – Он фантастический, может играть всюду". Действительно, Паскаль только в футболке Брайтона успел сыграть на всех возможных позициях от защитника до форварда. В системе Криса Хьютона немец действовал на позиции "десятки", в формациях Поттера и Де Дзерби опустился ниже в полузащиту.
Однако у Гроса ттакже есть опыт игры на позиции правого защитника, правого крайнего защитника и левого защитника. "Считаю, что одна из сильных сторон Паскаля заключается в его универсальности. Он просто мечта для тренера", – говорил о своем партнере Адам Лаллана.
Челси выложил за Мойзеса Кайседо рекордные 115 миллионов фунтов. Еще один коллега Гросса по центру поля Алексис Мак Аллистер также на Амекс Стэдиум не задержался и перешел в Ливерпуль. Собственно, по слухам Юрген Клопп давно хотел видеть Гросса в своей команде, но все так и осталось на уровне разговоров. Если принять во внимание все факторы (в частности, влияние на командную игру и статистические данные), то Гросса можно назвать самым недооцененным футболистом АПЛ.
Тренеры неоднократно говорили о правильном менталитете немецкого полузащитника. В чем это проявляется? К примеру, в аналитических способностях. Умение ассистировать партнерам, отдавать своевременные передачи объясняется его знаниями.
Я стремлюсь понять своих нападающих. Мне нравится с ними говорить, мне нравится разбираться в характеристиках. Я стараюсь создать в голове картину, прежде чем получить мяч. Это не всегда возможно, но я делаю это на протяжении всей игры, – рассказывал Паскаль в интервью The Athletic.
Прогресс и стабильность Гросса в АПЛ заметили в Германии. Футболист, который вызывался только в юношеские сборные, в прошлом году получил приглашение в главную команду страны и дебютировал там в 32. Безусловно, Паскаль заслуживает поехать на Евро. Видимо, это особенно порадует его отца, Штефана Гросса, который в 80-х выступал за Карлсруэ, однако до уровня "манншафт" не вырос.
Теперь папа часто приезжает на матчи Паскаля в Англию. В детстве Гросс-старший в течение пяти лет тренировал сына, а сейчас продолжает поддерживать его.
Он был замечательным наставником для меня как для футболиста, так и для личности. Работа, поведение, отношение в быту – всему я научился у отца и должен быть благодарен ему, – говорит Паскаль.
Гросс будет праздновать свой 33-й день рождения 15 июня. А за день до этого Германия стартует на домашнем чемпионате Европы. Дебют за сборную в официальном матче был бы отличным подарком для хавбека. В Англии он завоевал уважение и получил признание. Пришло время стать своим дома. Паскаль Гросс – больше не тот парень из предпоследней команды Бундеслиги. Сейчас он – топ на уровне АПЛ.