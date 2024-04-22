"Футбол 24" анализирует полуфинал Кубка Англии между Манчестер Сити и Челси (1:0) с фокусом на игру Михаила Мудрика. Смотрите новое видео на нашем YouTube-канале.

Челси, несмотря на явное преимущество на Уэмбли, не сумел пробиться в финал КА, уступив Ман Сити (0:1). Единственный гол на счету Бернарду Силвы, который сумел реабилитироваться после провального удара по воротам Андрея Лунина в серии пенальти в четвертьфинале ЛЧ. Наибольшего же шума в британской прессе наделал эпизод в начале второго тайма, когда арбитр встречи Майкл Оливер не заметил намеренной игры рукой в исполнении Джека Грилиша в штрафной площадке Сити.

Михаил Мудрик появился на поле на 79-й минуте и запомнился несколькими удачными действиями, разгоняя атаки Челси, и выигранной дуэлью спринтеров у самого Кайла Уокера. Фанаты же Челси акцентируют внимание на неудачно исполненном штрафном аккурат под финальный свисток. Смотрите обзор и анализ кубковой дуэли в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

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