"Одна из главных особенностей Арсенала заключается в том, что левый защитник там - один из тех, кто больше всего играет в центре. Зинченко – один из их основных творцов, он скорее играет на позиции "шестерки".

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Сначала мне это было непривычно. Я никогда не играл на позиции центрального полузащитника, даже в детстве. Я всегда играл высоко и на фланге, так, как предполагает более привычная роль левого защитника, знакомая мне всю мою жизнь. Пытался освоить новую роль в Арсенале. Видно, что она хорошо работает, с этим трудно спорить. Я старался изо всех сил, учился, старался работать так на тренировках и во время матчей. Возможно, однажды мне будет комфортно играть таким образом.

Я тренировался с одним из лучших в мире – с Александром Зинченко. Для него это естественно, легко ему дается. Для меня же сейчас более естественна вертикальная игра на фланге", – рассказал защитник в интервью The Guardian.

Напомним, что Киран Тирни был конкурентом Зинченко в Арсенале. Шотландец летом 2023 года присоединился на правах аренды к Реал Сосьедаду.

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