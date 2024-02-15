"Одна з головних особливостей Арсеналу полягає в тому, що лівий захисник там – один із тих, хто найбільше грає в центрі. Зінченко – один із їхніх основних творців, він радше грає на позиції "шістки".

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Спочатку мені це було незвично. Я ніколи не грав на позиції центрального півзахисника, навіть у дитинстві. Я завжди грав високо і на фланзі, так, як передбачає більш звична роль лівого захисника, знайома мені все моє життя. Намагався освоїти нову роль в Арсеналі. Видно, що вона добре працює, з цим важко сперечатися. Я намагався щосили, вчився, намагався працювати так на тренуваннях і під час матчів. Можливо, одного разу мені буде комфортно грати таким чином.

Я тренувався з одним із найкращих у світі – з Олександром Зінченком. Для нього це природно, легко йому дається. Для мене ж зараз більш природна вертикальна гра на фланзі", – розповів захисник в інтерв'ю The Guardian.

Нагадаємо, що Кіран Тірні був конкурентом Зінченка в Арсеналі. Шотландець влітку 2023 року приєднався на правах оренди до Реал Сосьєдада.

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