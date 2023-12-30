Наставник "канониров" Микель Артета планирует подписать нескольких игроков в трансферное окно, но перед этим клубу нужно разгрузить свой состав. А, следовательно, придется продать тех футболистов, которые не вписываются в команду.

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Согласно информации Football insider, Якуб Кивиор попал в список трансферов "на выход". Польский защитник получает крохи игрового времени, поскольку вытеснить кого-то из пары Салиба-Габриэль ему не под силу. Кивиор иногда играл на позиции левого защитника в отсутствие Александра Зинченко, но и там закрепиться ему не удалось.

Поляк присоединился к Арсеналу в январе 2023 года перейдя из итальянской Специи за 20 миллионов фунтов. Кивиор провел 21 матч за "канониров" во всех турнирах. В этом сезоне он провел на поле лишь 248 минут в АПЛ.

Ожидается, что 23-летний защитник снова вернется в Италию. Рома и Милан готовы подписать Кивиора уже в январе.

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