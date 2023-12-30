Зимой "орлы" надеются усилиться нападающим. Руководство Кристал Пэлас заинтересовано в подписании Эдди Нкетия из Арсенала.

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Как информирует Daily mail, "орлы" уже прислали запрос "канонирам" по форварду, но получили четкое "нет". Арсенал не намерен продавать Нкетия зимой, хотя все будет зависеть от того, найдут ли для Микеля Артеты другого нападающего.

Эдди Нкетия – воспитанник Арсенала. Англичанин дебютировал за первую команду в 2017 году. В текущем сезоне Нкетия сыграл в 18 матчах АПЛ. В его активе пять забитых голов и он является лучшим бомбардиром своей команды вместе с Сака.

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