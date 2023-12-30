Наставник "канонірів" Мікель Артета планує підписати кількох гравців в трансферне вікно, але перед цим клубу потрібно розвантажити свій склад. А, отже, доведеться продати тих футболістів, які не вписуються в команду.

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Згідно з інформацією Football insider, Якуб Ківіор потрапив у список трансферів "на вихід". Польський захисник отримує крихти ігрового часу, оскільки витіснити когось з пари Саліба-Габрієль йому не під силу. Ківіор іноді грав на позиції лівого захисника за відсутності Олександра Зінченка, але й там закріпитися йому не вдалося.

Поляк приєднався до Арсенала у січні 2023 року перейшовши з італійської Спеції за 20 мільйонів фунтів. Ківіор провів 21 матч за "канонірів" у всіх турнірах. Цього сезоні він провів на полі лише 248 хвилин в АПЛ.

Очікується, що 23-річний захисник знову повернеться до Італії. Рома та Мілан готові підписати Ківіора вже в січні.

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