Ноттингем Форест вернулся к своей любимой трансферной тактике – подписывать новичков огромными партиями.

В последний день летнего трансферного окна "лесники" пригласили сразу 7 игроков для первой команды. Это стало возможным благодаря продаже Бреннана Джонсона в Тоттенхэм за 55 миллионов евро.

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Список новичков Форест следующий – вратарь Одиссеас Влаходимос (Бенфика, 9 млн евро), защитники Эндрю Омобамиделе (Норвич, 13 млн евро), Нуну Тавареш (Арсенал, аренда с правом выкупа), хавбеки Ибраим Сангаре (ПСВ, 30 млн евро), Николас Домингес (Болонья, 10 млн евро) и форварды Каллум Хадсон-Одой (Челси, 6 млн. евро) и Дивок Ориджи (Милан, аренда).

Ноттингем еще в прошлом сезоне завоевал репутацию "шопоголика", набрав за 2 окна более 20 футболистов. Этим летом пришло "всего" 14 новичков. Команда Стива Купера набрала 3 очка в стартовых 3 турах АПЛ.

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