Ноттінгем Форест повернувся до своєї улюбленої трансферної тактики – підписувати новачків величезними партіями.

D останній день літнього трансферного вікна "лісники" запросили відразу 7 гравців для першої команди. Це стало можливим завдяки продажу Бреннана Джонсона у Тоттенхем за 55 мільйонів євро.

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Список новачків Форест має такий вигляд – воротар Одіссеас Влаходімос (Бенфіка, 9 млн євро), захисники Ендрю Омобаміделе (Норвіч, 13 млн євро), Нуну Тавареш (Арсенал, оренда з правом викупу), хавбеки Ібраїм Сангаре (ПСВ, 30 млн євро), Ніколас Домінгес (Болонья, 10 млн євро) і форварди Каллум Хадсон-Одой (Челсі, 6 млн євро), Дівок Оріджі (Мілан, оренда).

Ноттінгем ще у минулому сезоні здобув репутацію "шопоголіка", набравши за 2 вікна понад 20 футболістів. Цього літа загалом прийшло "всього" 14 новачків. Команда Стіва Купера набрала 3 очки у стартових 3 турах АПЛ.

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