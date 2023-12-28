"Победный гол с пенальти? Я уверен в себе, когда пробиваю пенальти. Я уже забивал в этом сезоне с 11-метровой отметки Уимблдона. Поэтому когда я увидел, что после подсказки VAR назначили пенальти, у меня не было сомнений, что я его исполню. Нам обязательно нужно было побеждать. В этой кампании у нас уже были подобные игры, в которых мы должны были выигрывать, но не смогли получить нужный результат. Поэтому я счастлив, что сегодня мы сделали свое дело и получили три очка.

Гол Мудрика в видеообзоре матча Челси – Кристал Пэлас – 2:1

В этом сезоне я по разным причинам пропустил много матчей, поэтому рад, что сумел помочь команде, выйдя на замену. Начну ли я следующую игру в старте - зависит от тренера. Мы играем в хороший футбол и сейчас забиваем голы. Помню, в прошлом сезоне мы не делали этого. Возможно, мы много пропускаем, но я чувствую, что нам просто нужно достичь стабильности. Если мы это сделаем, то станем очень хорошей командой.

У нас были несколько очень хороших матчей в этом сезоне, когда нам просто не везло. То, что сейчас мы находимся так низко в таблице, не означает, что мы будем там же и в конце сезона", – поделился Мадуэке в комментарии официальному сайту Челси.

Напомним, что "синие" обыграли Кристал Пэлас в поединке 19-го тура АПЛ (2:1) – за Челси забивали Мудрик и Мадуэке.

Челси победил Кристал Пелас – Мудрик забил гол, мог оформить дубль и "растворился" после перерыва