В матче с Кристал Пэлас вингер Челси Михаил Мудрик прикоснулся к истории. Он стал частью самой молодой команды Челси в АПЛ в истории лондонского клуба. В день игры средний возраст футболистов стартового состава составил 23 года и 21 день. Это восьмой состав в списке самых молодых в истории АПЛ.

Челси победил Кристал Пелас – Мудрик забил гол, мог оформить дубль и "растворился" после перерыва

И именно в этой встрече Мудрику удалось отличиться – он открыл счёт на 13-й минуте. Украинец забил не столько благодаря успешным действиям своих партнёров, а вопреки им. Во время голевой атаки Гюсто и Нкунку сделали максимально неудачные передачи на своих партнёров, но мяч случайным образом всё же оказался в ногах у Мудрика. Вингеру оставалось лишь подставить ногу и направить снаряд в сетку.

Перед самым перерывом Олисе удалось сравнять счёт, но за минуту до конца основного времени встречи команда Маурисио Почеттино смогла вырвать победу – голом с 11-метровой отметки отличился Мадуэке.