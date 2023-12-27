Встреча команд, находящихся далеко не в самой лучшей ситуации. Даже если отвлечься от одиннадцатого места в таблице, прямо сейчас у Челси большие проблемы. Три поражения за четыре последних тура и переполненный лазарет. К тому же там чуть ли не половина стартового состава, а еще дисквалифицированные. Кристал Пэлас испытывает похожие проблемы – последняя победа датирована еще четвертым ноября и очень много травм (среди них четверо железно основные).

Мудрик оформил четвертый гол за Челси, отличившись в воротах Кристал Пелас

У Маурисио Почеттино среди атакующих игроков особого выбора не было. Михаил Мудрик прогнозируемо вышел в старте. Также с первых минут появился Кристофер Нкунку – впервые после переезда в Англию. У Челси вышел самый молодой состав за все время выступлений в АПЛ – 23 года и 21 день). Кристал Пелас не испугался молодых суперзвезд, начав игру активнее. Колвиллу пришлось срывать атаку фолом. Эзе с перспективной позиции бил в ближний угол ворот, но не докрутил в створ.

Сегодня Челси не нужно было намекать дважды. Хозяева сразу же переместили зону активных действий поближе к владениям соперника. На 9-й минуте можно было открывать счет. Мудрик отличной разрезной передачей вывел на удар Маатсена. Тот смог протолкнуть мяч мимо голкипера, но защитник успел выбить почти на линии ворот. Дальше уже пасом искали украинца, который не смог выиграть борьбу у Клайна.

И все же забил Михаил. Почти все для гола сделал Гюсто. Француз со своего фланга протянул мяч по диагонали. И это было очень верное решение. Нкунку не смог ни пробить, ни отдать хорошую передачу. В конце концов, после отскока Кристофер покатил на все того же Гюсто, уже оказавшегося справа. Тот обработал и покатил вдоль линии вратарской, где Мудрик удачно подставил ногу – 1:0.

Через десять минут наш земляк мог оформить дубль. Джексон после вертикальной передачи Кайседо пяткой сбросил под удар Михаилу. Мудрик пытался перекидывать голкипера, но попал в корпус Хендерсона. Такое надо реализовывать... В конце концов, не только десятый номер Челси страдал расточительностью. Джексон снова попытался стать ассистентом, на этот раз выбрав адресатом Нкунку. Француз не смог нормально попасть по мячу, хотя находился в отличной позиции.

Ближе к перерыву еще один шанс был у Мудрика. Ситуация была сложная – Андерсен был рядом и без проблем накрыл удар. После подбора Михаил выбрал другой вектор для атаки, так что окончательно все испортили уже его партнеры. Оказалось, что это была не самая большая проблема хозяев в конце первого тайма. Ричардс грубо отобрал мяч у Маатсена. Затем Айю вывел на удар Олисе, которого банально никто не прикрыл. Майкл сумел и принять и пробить. Вместо комфортного преимущества Челси ушел отдыхать при ничейном счете.

Начало второго тайма полностью осталось за Кристал Пелас. Гости провели очень мощную десятиминутку, кульминацией которой стал мощный удар Эзе со штрафного (рядом со штангой) и шанс Матеты (все началось с обрезки Мудрика). Жан-Филипп пробил точно, но голкиперу Челси удалось перевести на угловой.

Позже Почеттино произвел двойную замену, заставившую Челси кардинально перестроиться. Сразу четверо игроков сменили позиции на поле. Моментального результата это не дало. Кристал Пэлас не просто продолжил контролировать ситуацию, но и был единственной командой, пытавшейся что-то создать в атаке. Хозяева почти тридцать минут не били даже в сторону ворот соперника, у которого за этот период набралось полдесятка попыток.

Последнее действие на поле для Мудрика получилось досадным. После столкновения с соперником Михаил оказался на газоне. Это произошло рядом с боковой линией, поэтому украинец просто выкатился за нее, ожидая врачей и параллельно впустив в игру Брою. Наш земляк за время, отведенное главным тренером, неплохо действовал в атаке (гол, ключевой пас, успешный дриблинг) и помогал обороне (один заблокированный удар и две успешные попытки отобрать мяч). Но хватало и негатива (14 потерь и бессилие в борьбе с фактурными защитниками).

Уже без Мудрика, перестроившись, Челси несколько раз дошел до чужих ворот. Два момента у Джексона. Сначала он промахнулся, а затем забил после замечательного заброса Тиагу Силвы. Проблема в том, что форвард сделал это из офсайда. VAR не позволил засчитать это взятие ворот. "Орлы" на это ответили двойным шансом Олисе – сначала заблокировал Гюсто, а затем Петрович отбил на угловой.

Ключевой эпизод произошел на 85-й минуте. Мадуэке подставился под удар Эзе. Арбитр дал играть, а Кристал Пэлас не сумел реализовать контратаку, в которой было на два футболиста больше. В первой же паузе видеоассистенты позвали Майкла Солсбери к монитору. Там сомнений не возникло – пенальти. Бить взялся сам Мадуэке, уверенно переигравший голкипера. Первый гол Нони в нынешнем сезоне АПЛ. Оставалось продержавшееся компенсированное время, с чем хозяева справились без проблем.

Благодаря этой победе Челси увеличил количество набранных очков до 25 и поднялся на 10 место в турнирной таблице. Кристал Пэлас потерпел 12 подряд поражение в истории противостояний с этим соперником (серия длится почти десять лет). "Орлы" пока находятся над зоной вылета.