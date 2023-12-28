"Переможний гол з пенальті? Я впевнений у собі, коли пробиваю пенальті. Вже забивав у цьому сезоні з 11-метрової позначки Вімблдону. Тож, коли побачив, що після підказки VAR призначили пенальті, в мене не було сумнівів, що я його виконаю. Нам обов’язково потрібно було перемагати. У цій кампанії в нас вже були подібні ігри, в яких ми мали вигравати, але не змогли здобути потрібний результат. Тож я щасливий, що сьогодні ми зробили свою справу та здобули три очки.

Гол Мудрика у відеоогляді матчу Челсі – Крістал Пелас – 2:1

Цього сезону я з різних причин пропустив багато матчів, тому радий, що зумів допомогти команді, вийшовши на заміну. Чи почну я наступну гру в старті – залежить від тренера. Ми граємо у хороший футбол і зараз забиваємо голи. Пам'ятаю, минулого сезону ми не робили цього. Можливо, ми забагато пропускаємо, але я відчуваю, що нам просто потрібно досягти стабільності. Якщо ми це зробимо, то станемо дуже хорошою командою.

У нас були кілька дуже хороших матчів цього сезону, коли нам просто не щастило. Те, що зараз ми перебуваємо так низько в таблиці, не означає, що ми будемо там же і наприкінці сезону", – поділився Мадуеке в коментарі офіційному сайту Челсі.

Нагадаємо, що "сині" обіграли Крістал Пелас у поєдинку 19-го туру АПЛ (2:1) – за Челсі забивали Мудрик та Мадуеке.

Челсі переміг Крістал Пелас – Мудрик забив гол, міг оформити дубль і "розчинився" після перерви