Вратарь Реала Кепа Аррисабалага, права на которого принадлежат Челси, может оказаться в Серии А.

Кепа проиграл конкуренцию Лунину в Реале, поэтому вернется в Челси. Впрочем, лондонцы также не рассчитывают на испанского вратаря, информирует Fichajes.

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В услугах Аррисабалаги заинтересован Интер, который в прошлом сезоне добрался до финала Лиги чемпионов. Ворота "нерадзурри" защищает 35-летний Ян Зоммер, из-за чего миланцы хотят омолодить вратарскую позицию. Впрочем, еще неизвестно, готов ли Интер сделать предложение.

Отметим, что Кепа провел 18 матчей за Реал в этом сезоне, в которых пропустил 18 голов, а в 7 встречах удержал ворота на замке.

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