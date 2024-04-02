В матче 30-го тура Ла Лиги Реал на своем поле одолел Атлетик (2:0). Героем встречи стал Родриго, который оформил дубль. Свою лепту в победу внес и Андрей Лунин, спасши команду после коварного удара Иньяки Уильямса, и сохранив свои ворота на замке уже в 9-й игре сезона.

Кроме выступлений на футбольном поле кипер "сливочных" думает и о своем будущем – украинец подписал соглашение с маркетинговым агентством Polaris Sports, главой которого является звездный Жорже Мендеш. Среди клиентов 57-летнего португальца Жозе Моуринью, Давид де Хеа, Диего Коста, Хамес Родригес, Жоау Фелиш и др. Об этом и не только смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

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