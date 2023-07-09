Вице-чемпионы Нидерландов официально объявили о переходе вингера Ноа Ланга из Брюгге. Новичок получил контракт на 5 лет и футболку с номером 7.

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Инсайдеры добавляют, что ПСВ заплатил рекордные для себя 15 млн евро. Предыдущая планка держалась еще с 2000 года, когда за Матею Кежмана отдали 14 млн. Ланг в прошлом сезоне покрывал все три позиции в атаке, в частности конкурировал с Романом Яремчуком за место центрфорварда. Статистика 24-летнего игрока сборной Нидерландов – 12 голов и 8 ассистов в 40 матчах.

ПСВ еще зимой искал универсальное усиление для атаки. С "фермерами" связывали Виктора Цыганкова (тогда еще Динамо) и Йеспера Карлссона (АЗ), но выбор остановился на Ланге.

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