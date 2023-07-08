Товарищеские матчи

Брюгге – Беерсхот – 3:0

Голы: Ванакен, 26, Тиаго, 34, Яремчук, 52

Бельгийцы активно готовятся к новому сезону. Очередным спарринг-партнером Брюгге стал Беерсхот, не сумевший создать достойного сопротивления фаворитам. "Черно-синие" отправили в ворота соперника три "сухих" мяча.

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Стоит отметить, что третий гол в этом матче в свой актив записал Роман Яремчук, который открылся в свободную зону и замкнул прострел с правого фланга. Таким образом, украинец прервал свою серию без забитых мячей, которая длилась с середины октября прошлого года.

Напомним, Яремчук перебрался в Брюгге год назад, став рекордным трансфером в истории клуба. Впрочем, Роман не смог сразу стать важным игроком команды. В прошлом сезоне наш земляк 32 раза выходил на поле в футболке своего клуба, но сумел забить всего 2 гола, а также отдал 4 ассиста.