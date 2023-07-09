Конкурент Яремчука перейшов у ПСВ за рекордні гроші – на його місці міг бути Циганков
ПСВ нарешті знайшов собі універсального гравця в атакувальну ланку.
Віце-чемпіони Нідерландів офіційно оголосили про перехід вінгера Ноа Ланга з Брюгге. Новачок отримав контракт на 5 років і футболку з номером 7.
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Інсайдери додають, що ПСВ заплатив рекордні для себе 15 млн євро. Попередня планка трималася ще з 2000 року, коли за Матею Кежмана віддали 14 млн. Ланг у минулому сезоні покривав усі три позиції в атаці, зокрема, конкурував з Романом Яремчуком за місце центрфорварда. Статистика 24-річного гравця збірної Нідерландів – 12 голів та 8 асистів у 40 матчах.
Додамо, що ПСВ ще взимку шукав універсальне підсилення для атаки. З "фермерами" пов'язували Віктора Циганкова (тоді ще Динамо) і Єспера Карлссона (АЗ), але вибір зупинився на Лангу.
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