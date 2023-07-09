Віце-чемпіони Нідерландів офіційно оголосили про перехід вінгера Ноа Ланга з Брюгге. Новачок отримав контракт на 5 років і футболку з номером 7.

Яремчук перервав "суху" серію, яка тривала майже 8 місяців – гол українця допоміг Брюгге розгромно перемогти

Інсайдери додають, що ПСВ заплатив рекордні для себе 15 млн євро. Попередня планка трималася ще з 2000 року, коли за Матею Кежмана віддали 14 млн. Ланг у минулому сезоні покривав усі три позиції в атаці, зокрема, конкурував з Романом Яремчуком за місце центрфорварда. Статистика 24-річного гравця збірної Нідерландів – 12 голів та 8 асистів у 40 матчах.

Додамо, що ПСВ ще взимку шукав універсальне підсилення для атаки. З "фермерами" пов'язували Віктора Циганкова (тоді ще Динамо) і Єспера Карлссона (АЗ), але вибір зупинився на Лангу.

Легенда Фейєнорда зрадив клуб і отримав сніжкою в око – колишні партнери влаштували на нього сафарі