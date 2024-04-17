Нападающий сборной Хорватии и Осасуны Анте Будимир в текущей кампании не появится больше на поле.

Для хорватского форварда матч против Валенсии обернулся настоящим кошмаром. На последних минутах матча Анте Будимир не сумел реализовать пенальти, который мог принести его команде ничью, а также он получил травму.

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Как сообщает Marca, тесты показали, что у нападающего Осасуны три сломанных ребра и минимальный пневмоторакс. До конца сезона за Будимир не сыграет. Есть риск, что Анте не успеет восстановиться до начала ЧЕ-2024, где сборная Хорватии сыграет с Испанией, Албанией и Италией в одной группе.

Напомним, что Анте Будимир боролся за звание лучшего бомбардира Ла Лиги вместе с Артемом Довбиком. У нападающего Осасуны 16 забитых мячей, а у украинца – 17 голов. Учитывая, что Будимир не сыграет до конца сезона, у Довбика стало меньше конкурентов.

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