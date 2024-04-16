Нападающий “красных” мог принести своей команде ничью в матче с Валенсией, когда арбитр назначил пенальти на последних минутах игры. Впрочем, Анте Будимир ужасно пробил с отметки.

Промах года лидера "летучих мышей" и курьезный пенальти от конкурента Довбика в видеообзоре матча Осасуна – Валенсия

"Он уже трижды извинился, но мне не за что прощать, он не промахнулся. Анте заблокирован и это что-то странное в нем, его голова влияет", – цитирует Marca Ягоба Аррасате.

Напомним, что Анте Будимир продолжает борьбу за звание лучшего бомбардира Ла Лиги. Нападающий Осасуны имеет в своем активе 16 голов. А лидирует в гонке форвард Жироны Артем Довбик с 17 забитыми мячами.

Валенсия без Яремчука удержала победу над Осасуной – пенальти в добавленное время, "летучие мыши" в шаге от зоны еврокубков