Поединок имел стратегическое значение для обеих команд в контексте борьбы за Лигу чемпионов. Жирона опережала Атлетико на семь очков, а Бильбао – на 9. Для команды Мичела это был первый матч за две недели, тогда как мадридцы еще несколько дней назад сражались в четвертьфинале ЛЧ с Боруссией. Несмотря на длительную паузу, каталонцы потеряли Виктора Цыганкова, который пропускал встречу из-за травмы. Кроме этого, гости не могли рассчитывать на дисквалифицированного Ивана Мартина. Зато с первых минут на поле появился герой испанской прессы Артем Довбык. Нашего форварда накануне игры активно сватали именно в Атлетико.

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Симеоне заменил всех центрбеков по сравнению с ЛЧ. Вместо Витселя, Хименеса и Аспиликуэты вышли Эрмосо, Рейнилдо и Савич. Также на скамейке запасных оказался Альваро Мората. Очевидно, массовая ротация связана с матчем в Дортмунде. Интересно, что Жирона – один из самых неудобных соперников для аргентинского специалиста (33% побед). Лишь Барса, Мадрид, и Челси опережали каталонцев в списке "недругов" Чоло. В конце концов Жирона очень быстро доказала это на поле.

Довбик забил уже на 4-й минуте, завершив быструю атаку каталонцев. Савио проскочил нескольких соперников и покатил на Эрреру, а тот нашел справа свободного Коуту. Пас бразильца на дальней штанге в пустые ворота замкнул Артем. Украинец не только шокировал Метрополитано быстрым голом, но и вышел на чистое первое место в списке лучших бомбардиров Ла Лиги – 17 мячей. Атлетико впервые за время Симеоне пропускает в десяти матчах подряд!

Жирона продолжала давить, а Довбик с Коуту едва не повторили стартовый трюк. На этот раз Артем не дотянулся до передачи партнера. Блинд вторым темпом стрелял из-за пределов штрафной, но Облак уверенно забрал сферу. Фантастическое начало от каталонцев, которые почти ничего не позволяли хозяевам у своих ворот. Зато Довбик буквально затерроризировал оборону Атлетико постоянными врываниями за спины. Ни Савич, ни Эрмосо не успевали за перемещениями украинца.

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Симеоне пришлось менять схему. Стартовые 4-4-2 трансформировались в традиционные для "матрасников" 5-3-2. До середины первого тайма мадридцы запомнились лишь дальними ударами от Рикельме, Де Поля и Гризманна. На 30-й минуте Корреа рисовал пенальти в борьбе с Эриком, но рефери Рикардо Де Бургос на театральное падение аргентинца не повелся. Между тем Симеоне свирепствовал в технической зоне, нарвавшись на желтую.

"Матрасники" перехватили инициативу и все же заработали свой одиннадцатиметровый. Де Поль выполнил стандарт, Эрмосо пробил головой, а Мигель заблокировал мяч рукой. Приговор четко исполнил Гризманн, хотя Гассанига и угадал направление удара. А уже в компенсированное время каталонцы пережили настоящий кошмар. Сначала арбитр не назначил пенальти за фол Рейнилдо на Савио, а затем Корреа оформил камбэк.

Ataque de locura del VAR en el Atlético de Madrid - Girona.



Reinildo, que no llega en ningún momento al balón, golpea a Savio con gran intensidad dentro del área.



ES PENALTI.



️ De Burgos Bengoetxea no apreció la infracción y el VAR se lavó las manos. pic.twitter.com/ApY3N3eYY5 — Archivo VAR (@ArchivoVAR) April 13, 2024

Арендованный у Барсы Эрик Гарсия пытался вынести сферу из собственной штрафной, но попал в Морату, который ранее заменил травмированного Сауля. Альваро быстро сориентировался и идеально подал на линию вратарской, откуда Корреа прошил Гассанигу ударом головой (2:1). Несмотря на феерическое начало игры, подопечные Мичела ушли на перерыв, уступая в счете. Жирона потеряла концентрацию и допустила детские ошибки, которые стоили ей двух пропущенных мячей.

Почти сразу после перерыва Жирона пропустила в третий раз. Солис, пытаясь прервать пас Де Поля, сделал кикс и подарил мяч Гризманну, который мощно выстрелил под перекладину с нескольких метров. А затем супершанс упустил Довбик, не сумев переправить мяч в пустые ворота. Ради справедливости нужно отметить, что Янхель мощно стрелял вдоль вратарской, и правильно подставить ногу было не так уж и просто.

Атлетико спокойно контролировал игру. На 68-й минуте Симеоне даже позволил себе заменить Гризманна. Тем временем Жирона никак не могла прийти в себя, замены Мичела (Порту и Торре) тоже не работали. Более того, Гассанига и Арнау решили, что трех пропущенных – недостаточно. Оба под давлением привезли момент на ворота каталонцев, который едва не завершился голом Молины. После потери молодого испанца чемпион мира чудом не попал в дальний угол.

Довбык провел на поле 83 минуты, а затем уступил место Стуани. Украинец, помимо забитого мяча и упомянутого промаха, отметился 78% точности передач (14/18), одним выигранным единоборством и 9 потерями. По версии аналитического портала SofaScore Артем стал вторым самым худшим игроком в составе каталонцев (6,3). Более низкий балл получил лишь молодой колумбиец Джон Солис (6,1).

Атлетико в итоге спокойно довел матч до заслуженной победы, уступая Жироне лишь четырьмя очками. Барса в случае победы над Кадисом может увеличить преимущество над командой Мичела до пяти пунктов.