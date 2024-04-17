Нападник збірної Хорватії та Осасуну Анте Будімір у поточній кампанії не з'явиться більше на полі.

Для хорватського форварда матч проти Валенсії обернувся справжнім жахіттям. На останніх хвилинах матчу Анте Будімір не зумів реалізувати пенальті, який міг принести його команді нічию, а також він отримав травму.

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Як повідомляє Marca, тести показали, що у нападника Осасуни три зламані ребра та мінімальний пневмоторакс. До кінця сезону за Будімір не зіграє. Є ризик, що Анте не встигне відновитися до початку ЧЄ-2024, де збірна Хорватії зіграє з Іспанією, Албанією та Італією в одній групі.

Нагадаємо, що Анте Будімір боровся за звання найкращого бомбардира Ла Ліги разом з Артемом Довбиком. У нападника Осасуни 16 забитих м'ячів, а в українці – 17 голів. Враховуючи, що Будімір не зіграє до кінця сезону, у Довбика стало менше конкурентів.

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