Осасуна и Алавес закрывали программу 27-го тура Ла Лиги. Отчет о матче читайте на Футбол 24.

Осасуна набрала 7 очков в предыдущих трех турах, а Алавес подхватил "дружескую болезнь" – три ничьи подряд.

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Все катилось к разделению очков и на этот раз. Команды имели определенные моменты, но удачно действовали голкиперы – Серхио Эррера и Антонио Сивера. Для определения сильнейшего понадобился шедевр. Долговязый Анте Будимир удивил техникой на 76-й минуте. Форвард Осасуны получил передачу на подступах к штрафной, убрал защитника и мощно влепил в девятку. Нечто похожее исполнил Фил Фоден в манчестерском дерби.

Будимир с 14 голами догнал Артема Довбика в списке бомбардиров. Именно эти игроки могут возглавить гонку в ближайшее время. Джуд Беллингем (16) готовится отсиживать дисквалификацию, а Борха Майораль (15) надолго вылетел из-за травмы.

Осасуна довела дело до победы и сократила отставание от зоны еврокубков до 6 очков. Алавес остается "сереньким" середняком, однако без серьезной угрозы вылета.

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