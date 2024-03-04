Осасуна та Алавес закривали програму 27-го туру Ла Ліги. Звіт про матч читайте на Футбол 24.

Осасуна набрала 7 очок у попередніх трьох турах, а Алавес підхопив "дружню хворобу" – три нічиї поспіль.

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Все котилося до поділу очок і цього разу. Команди мали певні моменти, але вдало діяли голкіпери – Серхіо Еррера та Антоніо Сівера. Для визначення сильнішого знадобився шедевр. Довготелесий Анте Будімір здивував технікою на 76-й хвилині. Форвард Осасуни отримав передачу на підступах до карного майданчика, прибрав захисника і потужно вліпив у дев'ятку. Щось схоже виконав Філ Фоден у манчестерському дербі.

Будімір з 14 голами наздогнав Артема Довбика у списку бомбардирів. Саме ці гравці можуть очолити перегони найближчим часом. Джуд Беллінгем (16) готується відсиджувати дискваліфікацію, а Борха Майораль (15) надовго вилетів через травму.

Осасуна довел справу до перемоги і скоротила відставання від зони єврокубків до 6 очок. Алавес залишається "сіреньким" середняком, проте без серйозної загрози вильоту.

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