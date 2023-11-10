В четверг вечером произошло историческое событие. Диогу Жота забил за Ливерпуль, но "красные" при этом проиграли. До этого португальский нападающий всегда служил талисманом для своей команды. Если он забивал, мерсисайдцы никогда не проигрывали – в 38 матчах Ливерпуль с голами Жоты добыл 32 победы и 6 матчей свёл к ничьей. До этого вечера...

Лига Европы: Ливерпуль проиграл с отмененным голом на 90+8, игрок сборной Украины голом поспособствовал разгрому

Тулуза сумела воспользоваться ротацией состава в исполнении Юргена Клоппа и забила англичанам три мяча. 23-летний нападающий Тейс Даллинга стал первым игроком, который забил Ливерпулю как в домашнем, так и в выездном матче в течение сезона в составе французской команды. Последним таким игроком был Дидье Дрогба – ивуариец отличился подобным в Кубке УЕФА 2003/04.

Ливерпуль проигрывал 0:2, затем 1:3, сократил отставание до 2:3 и сравнял на последних секундах. К сожалению для мерсисайдцев, гол отменили из-за игры рукой.