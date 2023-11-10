У четвер, 9-го листопада, Тулуза обіграла Ліверпуль у матчі 4-го туру групового етапу Ліги Європи. Дивіться голи та огляд матчу на Футбол 24.

У четвер ввечері сталася історична подія. Діогу Жота забив за Ліверпуль, але "червоні" при цьому програли. До цього португальський нападник завжди слугував талісманом для своєї команди. Якщо він забивав, мерсисайдці ніколи не програвали – у 38 матчах "Ліверпуль" із голами Жоти здобув 32 перемоги і 6 матчів звів до нічиєї. До цього вечора...

Ліга Європи: Ліверпуль програв зі скасованим голом на 90+8, гравець збірної України голом посприяв розгрому

Тулуза зуміла скористатися ротацією складу у виконанні Юргена Клоппа і забила англійцям три м'ячі. 23-річний нападник Тейс Даллінга став першим гравцем, який забив Ліверпулю як у домашньому, так і у виїзному матчі протягом сезону в складі французької команди. Останнім таким гравцем був Дідьє Дрогба – івуарієць відзначився подібним у Кубку УЄФА 2003/04.

Ліверпуль програвав 0:2, потім 1:3, скоротив відставання до 2:3, і зрівняв на останніх секундах. На жаль для мерсисайдців, гол скасували через гру рукою.