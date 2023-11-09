Состоялись поединки 4-го тура группового этапа Лиги Европы в группах E и F. Отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Лига Европы 2023/24, 4-й тур

Группа E

ЛАСК – Унион Сент-Жиллуаз – 3:0

Голы: Хорват, 25, (пен.), Таловеров, 45+4, Жуль, 77

Тулуза – Ливерпуль – 3:2

Голы: Доннум, 36, Даллинга, 58, Магри, 76 – Кассерес, 74, (аг.), Жота, 89

Группа F

Ренн – Панатинаикос – 3:1

Голы: Ридер, 9, Салах, 65, Бла, 70, (пен.) – Йоаннидис, 34, (пен.)

Удаления: Белосян, 33 (Ренн)

Маккаби Хайфа – Вильяреал – 1:2

Голы: Сек, 32 – Баэна, 83, Сёрлот, 87

Нереализованный пенальти: Тригерос, 38

В матчах группы E не обошлось без сенсаций. После разгромной победы в первом матче, Ливерпуль неожиданно проиграл Тулузе (1:2). Французы повели в счете на 36 минуте – Дённум обокрал Цимикаса и с помощью рикошета поразил ворота мерсисайдцев. После перерыва Даллинга удвоил преимущество Тулузы, классно забив ударом от штанги после передачи в штрафную.

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Ливерпуль отыграл один мяч благодаря автоголу французов, но Тулуза быстро восстановила разницу в 2 мяча – Магри первым успел к мячу после сейва Келлехера. Жота на 89 минуте классным голом снова сократил отставание до минимального. На 90+8 минуте юный Кванса сравнял счет, но судья после просмотра VAR отменил гол – Мак Аллистер в эпизоде перед этим подыграл себе рукой.

ЛАСК уверенно победил Унион Сент-Жиллуаз. Австрийцы повели в счете на 25 минуте благодаря голу Хорвата с пенальти, а Таловеров перед перерывом удвоил преимущество своей команды, забив дебютный гол за ЛАСК. Жуль во втором тайме добил бельгийцев.

В группе F Ренн в меньшинстве одолел Панатинаикос. Все началось с курьезного гола Ридера со штрафного – вратарь греков пропустил мяч между ног. Белосян на 33 минуте заработал прямую красную, а Йоаннидис ударом с пенальти восстановил паритет. Впрочем, после перерыва Ибрагим Салах и Бла оформили комфортную победу Ренна.

А Маккаби Хайфа и Вильяреал не выявили сильнейшего. Израильтяне вышли вперед на 32 минуте благодаря голу Сека. Испанцы могли отыграться еще до перерыва, но Тригерос не смог забить с пенальти. "Желтая субмарина" сравняла счет аж на 83 минуте, отличился Баэна. А Сёрлот на 87 минуте вырвал победу для Вильяреала.

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