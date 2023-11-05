"Матч Динамо – Шахтер я смотрел внимательно, каждую минуту. Караваев имел два стопроцентных момента. Из-за того, что у него нет техники и мастерства, в одном из моментов он так принял передачу, что мяч поднялся выше головы и его уже накрыли. В другом моменте тоже не смог обработать и пробил мимо ворот на десять метров. Таких проблем много у нас – не отдают правильно, не могут принять. В футболе это не мелочи. Я помню нашу молодежь б для нас мяч был как магнит.

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В футболе нужно быть смелее. Кто сейчас идет в обыгрыш, когда получает пас? Никто. В Англии и на двоих идут в обыгрыш в завершающей стадии. У нас ничего нет. Игроки ходят, будто сейчас заснут и часто делают бессмысленные подкаты. Мы разучились бить по воротам. У нас нет игрока, кроме Бражко, который может хорошо ударить с 20-30 метров по воротам.

От игры я ожидал гораздо большего. Думал, что будет больше контратак, ударов по воротам, моментов, что будут более высокие скорости. Ничего из этого я не получил. Шахтер тоже ерундой занимался – игроки перепасовывались перед своей штрафной площадкой в первом тайме. Больше ничего! Что за футбол?! Хорошо, что зрителей нет на стадионе, ведь футбол для зрителя. Новый тренер сказал после матча, что не знает хорошо команду, но ведь Срна прекрасно знает как Шахтер, так и Динамо, а ты уже больше недели тренируешь! Если будет такой контроль мяча "туда-сюда", не знаю, что это за игра. Во втором тайме уже было живее, но удовольствия от игры мы не получили. Где борьба, скорость, забитые мячи? Кому нужен такой футбол? Мне – не нужен", – сказал Сабо в комментарии 1927.kiev.ua.

Напомним, минимальное поражение Динамо от Шахтера (0:1) стало судьбоносным для киевского клуба – в отставку подал главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу.

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