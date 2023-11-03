"Побеждать всегда приятно. Тем более в украинском Класико. Для нас это было очень важно. Считаю, мы полностью заслужили эту победу. Мы хорошо сыграли, создавали моменты. У нас были шансы открыть счет еще в первом тайме.

Динамо – Шахтер: прощальная пресс-конференция Мирчи Луческу – о завершении карьеры, респекте Украине и терпении

Как мне уровень чемпионата Украины? Пока что очень сложно сказать. Чемпионат напоминает марафон. Нужно время, чтобы познакомиться с командами. Но в украинской лиге хорошие команды точно есть.

Я только что фактически "уволил" Мирчу Луческу с поста главного тренера Динамо? Это его решение. У меня в отношении Луческу есть только уважение. Уважение к его тренерским достижениям. Он столько лет был в футболе, столько лет был на топ-уровне! Поэтому могу сказать одно слово: уважение", – цитирует Пушича Dynamo.kiev.ua.

Напомним, Шахтер минимально одолел Динамо (1:0) – эта победа стала дебютной для Марино на посту наставника "горняков".

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