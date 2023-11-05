"Матч Динамо – Шахтар я дивився уважно, кожну хвилину. Караваєв мав два стовідсоткові моменти. Через те, що у нього немає техніки та майстерності, в одному із моментів він так прийняв передачу, що м'яч піднявся вище голови і його вже накрили. В іншому моменті теж не зміг обробити і пробив повз воріт на десять метрів. Таких проблем багато в нас – не віддають правильно, не можуть прийняти. В футболі це не дрібниці. Я пам'ятаю нашу молодь – для нас м'яч був, як магніт.

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В футболі потрібно бути сміливішими. Хто зараз йде в обіграш, коли отримує пас? Ніхто. В Англії й на двох ідуть в обіграш у завершальній стадії. У нас нічого немає. Гравці ходять, ніби зараз заснуть і часто роблять безсенсні підкати. Ми розучилися бити по воротах. В нас немає гравця, крім Бражка, який може добре вдарити з 20-30 метрів по воротах.

Від гри я очікував набагато більшого. Думав, що буде більше контратак, ударів по воротах, моментів, що будуть вищі швидкості. Нічого з цього я не отримав. Шахтар теж дурницями займався – гравці перепасовувалися перед свої карним майданчиком у першому таймі. Більше нічого! Що за футбол?! Добре, що глядачів немає на стадіоні, бо ж футбол для глядача. Новий тренер сказав після матчу, що не знає добре команду, але ж Срна прекрасно знає як Шахтар, так і Динамо, а ти вже більше тижня тренуєш! Якщо буде такий контроль м'яча "туди-сюди", не знаю, що це за гра. У другому таймі вже було жвавіше, але задоволення від гри ми не отримали. Де боротьба, швидкість, забиті м'ячі? Кому потрібен такий футбол? Мені – не потрібен", – сказав Сабо у коментарі 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, мінімальна поразка Динамо від Шахтаря (0:1) стала доленосною для київського клубу – у відставку подав головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу.

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