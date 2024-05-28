Барселона длительное время следила за 29-летним немцем и сделала его приоритетной целью в летнее трансферное окно.

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Как сообщает Diario Sport, Йозуа Киммих отказался от перехода в Барселону. "Кулес" прислали полузащитнику предложение, но переговоры остановились из-за разногласий во взглядах на финансовую сторону сотрудничества.

В Баварии Киммих зарабатывает около 19,5 млн евро до уплаты налогов. Барселона не может себе позволить платить игроку такую сумму. Отмечается, что видеть Йозуа в команде хотели и Хави, и Ганс-Дитер Флик, который вскоре должен возглавить команду.

Напомним, действующее соглашение немца с Баварией действует до 2025 года. В сезоне 2023/24 Киммих сыграл за мюнхенцев в 43 матчах во всех турнирах. В его активе два гола и 10 результативных передач.

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