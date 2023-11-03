Динамо подходило к очередному Классическому в критической ситуации, имея за плечами 3-матчевую безвыигрышную серию с двумя поражениями. Киевляне отстали от первой позиции УПЛ на 10 очков, а от дончан – на пять. Отыграть этот разрыв будет трудно даже при трех поединках в запасе (тем более, что у "горняков" в запасе два), поэтому еще одно поражение было недопустимым.

Неожиданности в составе грандов

Подойти к дерби в лучшем составе "бело-синим" не удалось. Ванат неделю назад получил дисквалификацию за симуляцию, а о травме Ярмоленко не дают забыть ужасные результаты Динамо. На Шахтер же не вышел еще и Буяльский – он не попал даже в заявку. Таким образом, Мирча Луческу потерял трех из четырех своих лучших футболистов атаки, однако в основу вернулся Шапаренко.

Кроме того, в запасе оказался Супряга, который мог провести первый за два года официальный матч за киевлян. Шахтер же неожиданно остался без Бондаренко. Артема в центре поля заменил Крыськив, что открыло левый фланг для Невертона. Кстати, этот матч был дебютным Марино Пушича – нового тренера "горняков" – в чемпионате Украины.

Провальный первый тайм Шахтера

От донетчан ожидали тотальной доминации над обескровленным Динамо, однако первый тайм оставил ужасные впечатления. Дончане провели всего четыре удара по воротам, из которых только один прошел в створ – это был выстрел со стандарта в руки Бущану. Ни разу команда не пробила из пределов штрафной, да и перспективных вхождений в периметр почти не возникало. Исключением стал эпизод на 36-й минуте, когда врывался Невертон, однако он запорол эпизод пасом в никуда.

Проблему составлял компактный средний блок Динамо. Киевляне большую часть тайма держались в схеме 4-2-3-1, не идя в серьезное давление на защитников Шахтера – зато перекрывая варианты для продвижения через центр. "Горняки" разбивали этот прессинг, однако делали это долго.

Приходилось ждать низких опусканий Судакова, с которым тоже играли плотно. Георгий слишком быстро разбрасывал пасы под давлением, однако даже это не помогало – через две-три передачи дончан все равно разворачивали назад. В общем, на стадии развития атаки Шахтеру не хватало ширины и глубины; было слишком мало передач на открытые фланги, за спину забегали редко, поэтому вся эта работа была неэффективной.

Успех мог принести прессинг "горняков". Под давлением "бело-синие" шарашили мяч в ауты или лупили его куда-то вперед, однако и здесь агрессии не хватало. Опусканий Шапаренко было достаточно, чтобы нивелировать угрозу. Именно поэтому Шахтер и оказался настолько беззубым в атаке – впрочем, проблемы на этом не заканчивались.

Динамо до перерыва реализовывало свои сильные качества. Ужасная оборона Шахтера в этом помогала

В первые 30 минут моментов не возникало. Киевляне были сконцентрированы на разрушении игры соперника с мячом и изредка пробивали с дистанции – однажды попали даже в створ (Ризнык спокойно поймал сферу). Впрочем, в последней трети первого тайма команда начала работать агрессивнее.

Во-первых, "бело-синие" начали оказывать давление на заднюю линию. Это была прямая установка Мирчи Луческу (тот кричал переднему звену "Иди, иди, иди!"). Нельзя сказать, что это приносило дивиденды (скорее наоборот), однако изменение в характере действий было показательным.

Во-вторых, Динамо значительно эффективнее работало на флангах. Были интересные розыгрыши, смещения вингеров в центр, игра в ширину и передачи пятками в глубину – причем выделялся не только младший и профильный Волошин, но и опытный универсал Караваев.

Что наиболее важно, киевляне постоянно выигрывали подборы, да и в целом борьба оставалась за хозяевами. Хозяева играли жестко, что вылилось в травму Азарова на 34-й минуте. Да и Крыськив был близок к замене после одного из стыков.

Ключевой же проблемой Шахтера стала собственная оборона. Она чувствовала себя неуверенно даже до 30-й минуты, пропустив несколько врываний, однако в последней трети первого тайма начался настоящий ужас. Показательным стал момент на 32-й минуте, когда два центрбека оставили Караваева за спиной, позволив ему открыться на 11-метровой отметке – Шапаренко отдал шикарный заброс, однако Александр пробил неудачно.

На 45-й же минуте Бондарь просто выкатил мяч в ноги Шапаренко. Николай пробил метров с 22-х, но мяч прошел мимо ближней девятки. Кроме этих эпизодов, стоит вспомнить удар Бенито из пределов штрафной под ближнюю стойку на 29-й минуте и выстрел Караваева правого угла штрафной – в первом случае спас Ризнык, а во втором сфера пролетела рядом с каркасом.

И это были только ударные атаки. В последней 15-минутке первого тайма хватало перспективных эпизодов без завершения. Словом, Динамо выглядело острее, а стартовый план Мирчи Луческу работал.

Шахтер прибавил на старте второго тайма. Сработали вынужденные замены

Кадровых перестановок в раздевалке тренеры не провели, однако некоторые изменения в игре на старте второго тайма бросались в глаза. Шахтер вышел из раздевалки заряженным – гости прибавили в агрессии и динамике, быстро усадив Дячука и Шапаренко на желтые карточки. Появились забегания вингеров за спины и неочевидные изменения позиций.

Медвежью услугу киевлянам оказала травма Азарова на 34-й минуте, которая привела к появлению Ракицкого и вытеснила Матвиенко на левый фланг. В первом тайме они не выделялись, однако на старте второго сразу стал заметным прогресс в пасовой работе. Ярослав раздавал классные диагонали и передачи на последнюю треть, а Николай своевременно открывался в полуфланге и создавал 2-в-1 против Тымчика.

В конце концов, этот футбол вылился в гол на 53-й минуте. Матвиенко зашел в опорную зону, принял пас и резко перевел на левый фланг. Невертон же воспользовался недостаточно плотной игрой киевлян – оказавшись в окружении трех соперников, он спокойно отдал разрезной пас в штрафную. Зубков же забежал в гигантскую между двумя центрбеками, легко переиграв Бущана. 0:1!

Гол сломал Классическое, однако киевляне могли спастись

Теперь Динамо необходимо было отыгрываться. Шахтер такой задачи не имел, поэтому мог спокойно обороняться через стерильные перекаты. Как следствие, большая часть второго тайма оказалась откровенно колхозной – одни не могли, а другие не хотели. На 75-й минуте Марино Пушич даже начал проводить оборонительные замены, сняв с пробега вингеров ради опорника Назарины и крайнего защитника Гочолейшвили.

До 79-й минуты моментов вообще не возникало, а затем Сикан мог закрывать игру. Даниил поддержал контратаку, принял передачу в штрафную, расшатал Дячука и пробил в ближний – Бущан парировал! Только после этого игра несколько разогналась.

Динамо уже не было чего терять. Команда пошла вперед. Мирча Луческу бросил в бой Супрягу, Царенко и Пономаренко. Правда, одна из замен была вынужденной, ведь очередную травму получил Шапаренко (дернул заднюю поверхность стенга). Тем не менее, перестановки едва не принесли успех.

На 89-й минуте Назарина допустил ошибку на своей половине, подарив мяч Царенко, а тот покатил на правый край штрафной – оттуда стрелял Караваев, однако мяч прошел рядом со штангой. Этот момент, к сожалению, стал последним в Классическом. Шахтер празднует минимальную победу – дебютную для Марино Пушича в УПЛ.

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