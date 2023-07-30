Еще до начала поединка на КСК Ника все пошло не так, как задумывалось. Из-за воздушной тревоги начало встречи пришлось перенести на полчаса. Вынужденная задержка лучше сказалась на хозяевах – Александрия уже через 4 минуты после стартового свистка смогла открыть счет!

Героем стал Шулянский, однако настоящим архитектором гола стоит назвать Бескоровайного. Центрбек Кривбасса перед собственной штрафной оступился, подарив мяч Артему – тот сразу же ворвался в середину и пробил в дальний угол. Рикошетом от другого защитника сфера полетела в ближний угол, 1:0!

В целом же игра была тяжелой для просмотра. Даже обычное продвижение между линиями футболистам не давалось, не говоря уже о проникающих пасах. Тем не менее, инициатива была за Александрией – и в конце первого тайма Беляев мог конвертировать ее во второй гол. Александр сам ворвался в штрафную и пробил в дальнюю девятку, но запустил сферу над воротами.

Большую же часть времени болельщики скучали.

Впрочем, был в матче и персонаж, который делал шоу – это Юрий Вернидуб. Его комментарии у бровки выглядели значительно интереснее комментария Романа Бебеха, при всех стараниях последнего. Главного тренера Кривбасса особенно смущал арбитраж Ярослава Козика.

Так, на 12-й минуте он проигнорировал падение Кожушко в штрафной хозяев, а на 30-й судья не свистнул при падении Хомченовского на линии штрафной. VAR на матче не использовали, а без видеоповторов трудно дать однозначный ответ, действительно ли там были фолы – а вот красная карточка за фол Семотюка против Калитвинцева точно была.

Владислав прыгнул прямой ногой в Бабогла всего через секунду после эпизода с падением Хомченовского. Возможно, он так сыграл с досады. На поле вспыхнула стычка, а тренерские штабы устроили перепалку. Юрий Вернидуб даже пригрозил убрать своих подопечных с поля.

В принципе, весь первый прошел в жесткой борьбе, ведь команды не чурались агрессивного высокого прессинга. Отдыхать футболисты отправились при преимуществе Александрии как в счете, так и по количеству игроков.

В раздевалке коуч Кривбасса провел двойную замену, выпустив двух новичков. Опорник Бизимана вышел вместо центрхава Татаркова, а форвард Дебелко уступил место Иличу (атакующему хаву). К сожалению для гостей, эти ходы ничего не дали – в меньшинстве криворожане выглядели абсолютно беспомощно. Гости ничего не могли создать.

Александрия же доминировала. Правда, даже после четырех замен в середине тайма хозяева не имели острых моментов. Подопечные Руслана Ротаня раскатывали комбинации в центре, подавали, простреливали, имели несколько проникающих пасов, однако в завершающей фазе ничего не возникало.

До 80-х минут вспомнить можно только навес на Кулакова (он пробил мимо дальней штанги) и лонгшот Калитвинцева – удар был простым, но Клищук плохо обработал мяч и едва не привез гол. Вот и вся острота. За такой футбол Кривбасс мог жестоко наказать.

На 87-й минуте свежий Задерака получил перевод на левый фланг, влетел на край штрафной и мощно пробил низом. Шевченко парировал, а на добивание никто из гостей не успел. В компенсированное же время Задерака ворвался на правый край, качнул сразу двух защитников и сбросил под удар Близниченко – Виктор выстрелил в ближний угол, но попал во внешнюю сторону сетки.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал непростую победу Александрии. Команда Руслана Ротаня берет реванш у криворожан за поражение весной.

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