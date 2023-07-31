"Впечатления от игры? Никакие. Потому что мы выглядели очень достойно. Допустили ошибку – пропустили гол. Но то, что произошло потом на поле – я шокирован.

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Люди в желтой форме издеваются над нами уже который год подряд, а потом говорят: "Я не увидел, я не хотел". Вот и вся игра. Рад за ребят, что они вдесятером выглядели лучше и создали больше моментов. Кроме момента, который мы сами себе привезли, больше ничего в атаке у Александрии я не помню.

Удаление Семотюка? Не могу это комментировать. Вы позовите главного рефери Козыка, пусть он прокомментирует. Кураторы, которые выше над ним стоят, пусть тоже прокомментируют. Надоело, честно говоря, об этом говорить уже второй год подряд. Одно и то же, ничего не меняется.

Что касается игры, то понравились 10-15 минут второго тайма, когда закрыли Александрию на ее половине поля, и это в меньшинстве. Где-то потом соперник больше владел мячом, катал его на своей половине поля. Но мы все равно шли "выше". Кричал ребятам, чтобы они играли один в один. И они отбирали мяч, строили свои атаки. И были же неплохие моменты...

Мы проиграли. Поздравляю Александрию с победой. Очень неприятное поражение, но будем работать. Будем добавлять все больше и больше. Считаю, мы усилились очень неплохими игроками, которые в дальнейшем нам помогут", – цитирует Вернидуба официальный сайт Кривбасса.

Напомним, Юрий Николаевич уже традиционно для себя бурно реагировал на каждый спорный эпизод, постоянно апеллируя к арбитру Ярославу Козыку. После удаления на 31-й минуте Владислава Семотюка за подкат сзади Вернидуб даже хотел убрать команду с поля.

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