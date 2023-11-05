"Назначение Шовковского было ожидаемым. Других кандидатов, пока нет. Надеюсь, клуб договорился с Луческу и он ушел без доплат, компенсаций. Нужно поблагодарить Мистера. Он много лет работал в Украине, много сделал для нашего футбола. Луческу – великий тренер и таким останется.

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В Динамо не получилось. Когда он пришел, ему обещали купить игроков, но получилось наоборот – распродали всех, кого можно было. Осталась неподготовленная молодежь. Сейчас команда убита психологически. Сколько матчей проиграли.

У Шовковского свое видение тренировочного процесса и основного состава. Например, Бражко в Заре был другим. У него хороший удар. Видимо, тренер ему говорил, что он должен находить моменты для ударов, чтобы пробивать чаще. В Динамо он играет в середине поля. Возможно, сделает один удар за всю игру, но ведь таким ударом нужно пользоваться чаще! У Караваева есть скорость, может сделать передачу. Больше у него ничего нет. Следовательно, нужно грамотно использовать эти его качества. Возможно, Шовковский это и будет делать.

До матча с Кривбассом еще есть время. Саша – умный, всю жизнь в футболе, все понимает, дисциплинированный. Желаю ему найти подход к футболистам. Есть молодежь, но нужны и опытные игроки", – сказал Сабо в комментарии 1927.kiev.ua.

Напомним, Луческу покинул Динамо после поражения от Шахтера (0:1) в матче 13-го тура УПЛ. До конца года исполняющим обязанности главного тренера будет его ассистент Александр Шовковский.

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