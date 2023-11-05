"Призначення Шовковського було очікуваним. Інших кандидатів, наразі, немає. Сподіваюсь, клуб домовився з Луческу і він пішов без доплат, компенсацій. Потрібно подякувати Містеру. Він багато років працював в Україні, багато зробив для нашого футболу. Луческу – великий тренер і таким залишиться.

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В Динамо не вийшло. Коли він прийшов, йому обіцяли купити гравців, але вийшло навпаки – розпродали всіх, кого можна було. Залишилася непідготовлена молодь. Зараз команда вбита психологічно. Скільки матчів програли.

У Шовковського своє бачення тренувального процесу і основного складу. Наприклад, Бражко в Зорі був іншим. У нього хороший удар. Мабуть, тренер йому говорив, що він має знаходити моменти для ударів, щоб пробивати частіше. В Динамо він грає в середині поля. Можливо, зробить один удар за всю гру, але ж таким ударом потрібно користуватися частіше! У Караваєва є швидкість, може зробити передачу. Більше в нього нічого немає. Отже, потрібно грамотно використовувати ці його якості. Можливо, Шовковський це і робитиме.

До матчу з Кривбасом ще є час. Саша – розумний, все життя у футболі, все розуміє, дисциплінований. Бажаю йому знайти підхід до футболістів. Є молодь, але потрібні і досвідчені гравці", – сказав Сабо у коментарі 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, Луческу покинув Динамо після поразки від Шахтаря (0:1) у матчі 13-го туру УПЛ. Виконувачем обов'язків головного тренера буде його асистент Олександр Шовковський.

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