Команда Реброва шедеврально забила: видео бисиклеты после элегантного ассиста
Победный поединок Аль-Айна с Бани Ясом (2:0) в 16 туре чемпионата ОАЭ запомнился роскошным взятием ворот.
Первый тайм был безголевым, но после перерыва подопечные Сергея Реброва забили трижды. Второе по порядку взятие ворот отменили после просмотра VAR из-за офсайда.
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Этому моменту предшествовал шедевр. Голкипер команды Бани Яс парировал выстрел, мяч улетел к Рахими и тот элегантно забросил в район 11-метровой отметки. Гуанка отлично поймал сферу, пробив в падении через себя.
Второй мяч был забит после отлично разыгранной контратаки. Лаба промчался по левому флангу со смещением в центр и отдал на Рахими. Марокканец к ассисту добавил еще и гол.
Победа позволила "боссу" набрать 39 очков и закрепиться на вершине турнирной таблицы чемпионата, преимущество над идущей второй Аль-Вахдой составляет 6 зачетных баллов.
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