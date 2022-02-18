Первый тайм был безголевым, но после перерыва подопечные Сергея Реброва забили трижды. Второе по порядку взятие ворот отменили после просмотра VAR из-за офсайда.

Аль-Айн Реброва завоевал уверенную победу в чемпионате – "шоу" перед болельщиками

Этому моменту предшествовал шедевр. Голкипер команды Бани Яс парировал выстрел, мяч улетел к Рахими и тот элегантно забросил в район 11-метровой отметки. Гуанка отлично поймал сферу, пробив в падении через себя.

Второй мяч был забит после отлично разыгранной контратаки. Лаба промчался по левому флангу со смещением в центр и отдал на Рахими. Марокканец к ассисту добавил еще и гол.

Победа позволила "боссу" набрать 39 очков и закрепиться на вершине турнирной таблицы чемпионата, преимущество над идущей второй Аль-Вахдой составляет 6 зачетных баллов.