Перший тайм був безгольовим, але по перерві підопічні Сергія Реброва забили тричі. Друге за порядком взяття воріт скасували після перегляду VAR через офсайд.

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Цьому моменту передував шедевр. Голкіпер команди Бані Яс парирував постріл, м'яч відлетів до Рахімі і той елегантно закинув у район 11-метрової позначки. Гуанка чудово зловив сферу, пробивши у падінні через себе.

"أرجنتيني ورقم 10.. ماذا تتوقع؟"

بتسديدة مقصية رائعة.. جوانكا يسجل الهدف الأول #العين_بني_ياس #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/lgk15WwbVE — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 18, 2022

Інший м'яч був забитий після чудово розіграної контратаки. Лаба промчався лівим флангом зі зміщенням у центр і віддав на Рахімі. Марокканець до асисту додав ще й гол.

"من يستحق أن يسجل أكثر منه؟"

سفيان رحيمي يكلل أداءه الرائع بتسجيل الهدف الثاني للعين#العين_بني_ياس #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/M570Ou1ZEW — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 18, 2022

Перемога дозволила "босу" набрати 39 очок і закріпитись на вершині турнірної таблиці чемпіонату, перевага над Аль-Вахдою, яка йде другою, складає 6 залікових балів.

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