Команда Реброва шедеврально забила: відео бісіклети після елегантного асисту
Переможний поєдинок Аль-Айна з Бані Ясом (2:0) у 16-му турі чемпіонату ОАЕ запам'ятався розкішним взяттям воріт.
Перший тайм був безгольовим, але по перерві підопічні Сергія Реброва забили тричі. Друге за порядком взяття воріт скасували після перегляду VAR через офсайд.
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Цьому моменту передував шедевр. Голкіпер команди Бані Яс парирував постріл, м'яч відлетів до Рахімі і той елегантно закинув у район 11-метрової позначки. Гуанка чудово зловив сферу, пробивши у падінні через себе.
Інший м'яч був забитий після чудово розіграної контратаки. Лаба промчався лівим флангом зі зміщенням у центр і віддав на Рахімі. Марокканець до асисту додав ще й гол.
Перемога дозволила "босу" набрати 39 очок і закріпитись на вершині турнірної таблиці чемпіонату, перевага над Аль-Вахдою, яка йде другою, складає 6 залікових балів.
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