Чемпионат ОАЭ, 16-й тур

Аль-Айн – Бани Яс – 2:0

Голы: Гуанка, 47, Рахими, 86

К лидеру чемпионата приехал середняк, но ничего серьезного противопоставить ему не сумел. Команда Сергея Реброва до перерыва была активной, но реализовать свои моменты не смогла – Бани Яс спас кипер. Во втором тайме он уже был бессилен.

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Точными оказались выстрелы Гуанки и Рахими, еще один гол был отменен после просмотра VAR из-за положения вне игры. После финального свистка Аль-Айн всем коллективом благодарил болельщиков, которых пришло немало на этот поединок.

Победа позволила "боссу" набрать 39 очков и закрепиться на вершине турнирной таблицы чемпионата, преимущество над идущей второй Аль-Вахдой составляет 6 зачетных баллов.