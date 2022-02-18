Малиновского плотно держали

Малиновский вернулся в стартовый состав Аталанты. В воскресенье он в роли джокера шикарно вышел против Ювентуса и забил красивый гол. На игру с Олимпиакосом креатив украинца пригодился с первых минут. Однако выдать красочный матч Руслану не удалось.

С ним играли очень плотно. Сиссе постоянно стерег Малиновского и при первой необходимости жестко вступал в борьбу. Выиграть единоборства у мощного сенегальца Руслану было не по силам (27% выигранных дуэлей). Единственный выход – проскакивать соперника на скорости и оперативно освобождаться от мяча.

Малиновский регулярно старался обострять, но из-за нехватки времени некоторые передачи отдавал в молоко (один точный кросс из 6). Еще и партнеры не всегда понимали его замыслы. А когда все наконец-то срослось, и Пессина забил после разрезного паса Руса на Муриэля, судьи зафиксировали офсайд.

Разрядить пушку Малиновскому тоже не давали. Пришлось ждать до 53-й минуты, чтобы впервые пробить. Руслан заработал штрафной и с острого угла подкрутил под перекладину. К сожалению, вытащил голкипер. Затем он помог команде заработать два спасательных угловых и уже при победном счете ушел с поля.

Трудовой матч от Малиновского. Не провалился, хотя было очень тяжело. Оценка SofaScore – 6.7.

Аталанта спаслась угловыми

Аталанта далека от оптимального состояния. 5-матчевая безвыигрышная серия, куча потерь, игровое преимущество над соперниками трудно воплотить в хороший счет. Сегодня бергамаски снова столкнулись со своими проблемами: 75% владения мячом, немало подходов к чужим воротам, а забить не удается. Команда очень страдает без Сапаты, Гасперини не может заменить лидера атак.

Аталанта в последнее время с большим трудом рождает каждый гол, а пропускает наоборот легкие мячи. Где-то даже случайные. Так и Олимпиакос открыл счет против логики игры – Тикиньо дальним ударом попал точно в угол ворот. Греки чуть не получили второй гол в подарок, когда обрезался Муриэль. На второй тайм колумбиец уже не вышел – Гасп выпустил Бога и решил играть без центрфорвардов.

Бога привычно освежил игру и благодаря дриблингу создал несколько моментов. Но забивала Аталанта только после угловых. Копмейнерс показал, почему у Малиновского забрали угловые с правого фланга. Первая подача нидерландца прилетела точно в голову Джимсити – 1:1. А вторая вызвала хаос в штрафной Олимпиакоса, которым снова воспользовался Джимсити – 2:1.

Аталанта победила и повысила шансы на выход в 1/8 Лиги Европы. Ответный матч состоится через неделю в Греции.

Маліновський знову зробив це: Аталанта зіпсувала українцеві найкращий матч, але він – лідер за несподіваним показником