Неймар наверняка представлял, что будет играть только на лучших газонах после переезда на Ближний Восток.

Во вторник, 3 октября, Аль-Хиляль, за который выступает бразилец, сыграет во втором туре Азиатской Лиги чемпионов против иранского Нассаджи.

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Встреча пройдет на стадионе Азади. Впрочем, домашняя арена команды не совсем готова к приезду звездных гостей. Газон поля накануне матча лишь укладывали и все на вид довольно плачевно.

Неймар заметил видео в соцсетях, на котором показано, как готовят стадион. Бразилец не сдержал своего шока и прокомментировал: "Это невозможно".

Напомним, что Аль-Хиляль в своей группе D находится на втором месте, имея один балл. Нассаджи – лидер с тремя пунктами.

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