У понеділок, 2 жовтня, Аль-Іттіхад мав зіграти виїзний матч 2-го туру групового етапу азійської Ліги чемпіонів з іранським Сепаханом. Однак, як інформує журналіст Ахмед Аль-Омран, команда Каріма Бензема відмовилася виходити на поле через бюст Касема Сулеймані на стадіоні.

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Сулеймані – іранський військовий діяч, генерал-лейтенант і командувач спецпідрозділу Аль-Кудс у складі Корпусу Вартових Ісламської революції. Він надавав військову підтримку угрупованням ХАМАС і Хезболла, а також допомагав уряду Башара Асада під час громадянської війни в Сирії. У 2011 році США занесли Касема до списку терористів, звинувативши його в змові з метою вбивства посла Саудівської Аравії у Вашингтоні.

На стадіоні Накш-е-джахан бюст Сулеймані розташований між лавками запасних, і представники Аль-Іттіхаду визнали це провокацією. Команда Бензема прибула на стадіон, проте відмовилася виходити на поле. Команда може бути покарана технічною поразкою з рахунком 0:3.

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