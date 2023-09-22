Чемпионат Саудовской Аравии, 7 тур

Аль-Иттихад – Аль-Фатех – 2:1

Голы: Ромариньо, 38, Канте, 45+1 – Саадан, 30

Аль-Шабаб – Аль-Хазем – 4:1

Голы: Карраско, 45, Аль-Сакур, 45+2, Банега, 49 (пен), 90+7 – Тозе, 66

Аль-Иттихад пропустил первым от Аль-Фатеха, но еще до перерыва вышел вперед. Карим Бензема игру пропускал, а все решил другой француз. Н'Голо Канте сначала ассистировал Ромариньо, а в добавленное время блестящим ударом в девятку забил и сам. Первый гол экс-полузащитника Челси в Саудовской Аравии. Счет 2:1 стал окончательным.

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Аль-Иттихад благодаря этой победе вернул себе первое место турнирной таблицы, но ложка дегтя для Нуну Эшпириту Санту тоже была. Во втором тайме, прерывая пас соперника, серьезную травму получил Ахмед Шарахили. Предварительный диагноз – разрыв крестообразной связки колена. Если нелестный вердикт подтвердится, то сезон для 29-летнего защитника завершился.

В еще одном матче Аль-Шабаб одержал вторую победу в сезоне, разгромив аутсайдера чемпионата. Здесь все решили бывшие звезды Ла Лиги – Эвер Банега (дубль) и Янник Феррейра-Карраско (один гол).

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