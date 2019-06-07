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Колумбия U-20 – Украина U-20 – видео курьезного гола Сикана

16:51 316 Читати українською
Колумбия U-20 – Украина U-20 – видео курьезного гола Сикана
Колумбия U-20 – Украина U-20 – видео голов

Сборная Украины U-20 противостоит Колумбии в борьбе за путевку в 1/2 финала чемпионата мира U-20. Смотрите видео голов матча Колумбия U-20 – Украина U-20.

 
Даниил Сикан 10’
10’ Даниил Сикан

Матч и онлайн-трансляция Колумбия U-20 – Украина U-20 начался в 16:30. "Футбол 24" проводит онлайн-трансляцию поединка.

Счет на 11-й минуте открыли украинцы. Даниил Сикан воспользовался неудачными действиями защитника и голкипера, опередил обоих и протолкнул мяч в ворота.

Видео гола Сикана:

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