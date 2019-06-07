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Колумбия U-20 – Украина U-20: онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ-2019

16:20 2327 Читати українською
Колумбия U-20 – Украина U-20: онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ-2019
Колумбия U-20 – Украина U-20: стартовые составы на матч 1/4 финала ЧМ-2019

Молодежные сборные Колумбии и Украины померяются силами в рамках четвертьфинала чемпионата мира-2019 U-20. Составы и ссылки на онлайн-трансляцию поединка доступны в этой новости на сайте "Футбол 24".

 
Даниил Сикан 10’
10’ Даниил Сикан

Матч 1/4 финала молодёжного чемпионата мира-2019 Колумбия U-20 – Украина U-20 начнётся в 16:30 по киевскому времени. Телетрансляция состоится на канале UA:первый, текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".

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Стартовые составы:

Колумбия U-20: Миер, Куэса, Арройо, Сифуэнтес, Переа, Ангуло, Альварадо, Кучо, Синистерра, Пальма, Вера

Запасные: Фонтальво, Сандоваль, Лемус, Карвахаль, Кайседо, Амайя, Теран, Карбонеро, Колорадо, Рейес

Украина U-20: Кучерук, Конопля, Бондарь, Попов, Бескоровайный, Корниенко, Чех, Кащук, Дрышлюк, Булеца, Сикан

Запасные: Сафронов, Веремиенко, Цитаишвили, Хахлёв, Супряга, Мусолитин, Устименко, Снурницын, Ризнык

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