Украина одержала минимальную победу над Колумбией и вышла в полуфинал ЧМ-2019 U-20

Гол Даниила Сикана на старте четвертьфинального поединка молодежного чемпионата мира-2019 помог сборной Украины обыграть Колумбию и стать полуфиналистом Мундиаля.

Украина начала поединок очень активно, уже на 30-й секунде создав первый опасный момент у ворот сборной Колумбии – Булеца в штрафной зацепился за вброс из аута, сбросив мяч под удар Кащуку, однако Алексей пробил слабо для голкипера Миеро. На 6-й Булеца мог забивать сам, головой замыкая классную подачу Коноплb с правого фланга на линию вратарской, но точность подвела Сергея. На 8-й еще одна неплохая атака "сине-ж`лтых" через правый фланг завершилась прострелом Кащука и небольшой паникой у ворот соперника.

На 10-й минуте гуманитарную поддержку нашим надеждам на полуфинал предоставили сами колумбийцы: Куэста на своей половине поля долго возился с приёмом длинной передачи назад, а Миеро в этот же момент почему-то решил выйти на перехват – как следствие, Сикан, налетев на защитника, отобрал мяч и прокинул его мимо гоклипера, после чего оставалось покатить в пустые ворота. Даниил справился с этой задачей блестяще – 0:1.

Этот момент был одним из последних в нашем исполнении в первом тайме. В дальнейшем колумбийцы держали мяч и искали лазейки в нашей системе обороны, а украинцы закрывались и старались наказывать на контратаках. На 10-20-х минутах лучше выглядели подопечные Артуро Рейеса: так, на 17-й они заработали штрафной в метрах 20-ти от наших ворот (Вера пробил в стенку, Альварадо добил на трибуны), а на 22-й они классно расположились между линиями и провели комбинацию с ударом Ангуло с левого края штрафной – над перекладиной!

Впрочем, колумбийцы сами сбили себе темп постоянными спорами с арбитром, фолами и, как следствие, желтыми карточками – до перерыва уже четыре их футболиста висели на жёлтой. Последние 15 минут прошли ровно, а моменты появлялись только у Украины (пусть и слабые): так, на 32-й Сикан зацепился за подачу с правого фланга, однако не смог сбросить мяч под удар Кащуку, а на 43-й Бондарь выстрелил с отскока после навеса с углового – выше ворот! Кроме того, у "сине-жёлтых" было несколько неплохих прорывов, хотя с лонгболами на Сикана подопечные Петракова немного переборщили.

На старте второго тайма колумбийцы предприняли попытку активно полезть вперёд на высоких скоростях, но уже на 49-й минуте Украина проводила затяжную позиционную атаку в их штрафной. На 51-й наши футболисты заработали стандарт с правого фланга, который пытался замкнуть Цитаишвили (он сменил Кащука), однако получилось лишь немного напугать соперника. Георгий вообще действовал очень активно, постоянно накручивая соперников на дриблинге и рывках, но очень не хватало точности в завершающих фазах. Так, на 60-й минуте после скидки Сикана с углового на правый край одинокий Гео попытался пробить боковыми ножницами, не попав по мячу.

На 65-й сборная Украины запорола лучший момент второго тайма – точнее, его запорол Цитаишвили. Сначала Корниенко поддержал нашу атаку врывом на левый край штрафной, приняв там передачу и пробив в ближний угол; Миеро спас колумбицев, но мяч снова отскочил к Виктору, который теперь попытался навесить на Цитаишвили. Гео стоял перед пустым углом в метрах 10-ти от ворот, однако при попытке замкнуть подачу ударом в касание форвард слишком сильно положил корпус, упав и пробив с отскоком от газона – мяч пролетел над перекладиной!

Еще за две минуты до этого эпизода колмбийцы начали давить на Украину. Сначала они заработали штрафной в метрах 25-ти от наших ворот, но Кучо попал с него в стенку; на 74-й же он пробил с отскока из-за пределов штрафной, а на 83-й выстрелил обводящим с левого края – в обоих случаях мяч пролетел рядом с воротами. Между этими моментами расположился выстрел Синистерры с правого края (рядом с штангой) и удар Цитаишвили с дистанции (выше ворот). Ситуация для нашей сборной усложнилась на 85-й минуте травмой Дениса Попова. Впрочем, она принесла украинцам игру в большинстве, ведь Хоан Карбанеро за свой фол получил прямую красную карточку.

Украина довольно уверенно доигрывали матч, хотя колумбийцы прогнозируемо лезли вперёд из последних сил. Подопечные Александра Петракова сумели отбить все атаки соперника, в конце концов отпраздновав победу и выход в полуфинал молодёжного чемпионата мира! "Сине-жёлтые" 11-го июня встретятся с победителем пары Италия – Мали.