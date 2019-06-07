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Колумбія U-20 – Україна U-20 – відео курйозного гола Сікана

16:48 3936 Читать на русском
Колумбія U-20 – Україна U-20 – відео курйозного гола Сікана
Колумбія U-20 – Україна U-20 – відео голів

Збірна України U-20 протистоїть Колумбії у боротьбі за путівку в 1/2 фіналу чемпіонату світу U-20. Дивіться відео голів матчу Колумбія U-20 – Україна U-20.

86’ Хоан Карбонеро
 
Данило Сікан 10’
10’ Данило Сікан
86’ Хоан Карбонеро

Матч та онлайн-трансляція Колумбія U-20 – Україна U-20 розпочався о 16:30. "Футбол 24" проводить онлайн-трансляцію поєдинку.

Рахунок на 11-й хвилині відкрили українці. Данило Сікан скористався невдалими діями захисника та голкіпера, випередив обох та проштовхнув м'яч у ворота.

Відео гола Сікана:

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Теги
Відеоновини Світ Україна U-20 Україна U-20 Колумбія U-20 - Україна U-20 Колумбія U-20 Колумбія U-20
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