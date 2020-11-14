Квалификация ЧМ-2022, Южная Америка

Колумбия – Уругвай – 0:3

Голы: Кавани, 5, Суарес, 54 (пен.), Нуньес, 73

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Заявку на успех уругвайцы сделали уже в дебюте встречи. На 5-й минуте Нандес хорошо сыграл в отборе и отпасовал на Эдинсона Кавани, а форвард МЮ спокойно переиграл голкипера. Еще дважды гости забили после перерыва. Сначала Луис Суарес уверенно развел мяч и голкипера ударом с одиннадцатиметровой отметки. А потом Дарвин Нуньес забил прицельным выстрелом с 25-ти метров.

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