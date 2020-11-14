Колумбия – Уругвай – 0:3 – видео голов и обзор матча
В рамках 3-го тура квалификации к чемпионату мира-2022 уругвайская сборная на выезде переиграла Колумбию. Вашему вниманию видео забитых мячей и самых интересных мгновений поединка.
Квалификация ЧМ-2022, Южная Америка
Колумбия – Уругвай – 0:3
Голы: Кавани, 5, Суарес, 54 (пен.), Нуньес, 73
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Заявку на успех уругвайцы сделали уже в дебюте встречи. На 5-й минуте Нандес хорошо сыграл в отборе и отпасовал на Эдинсона Кавани, а форвард МЮ спокойно переиграл голкипера. Еще дважды гости забили после перерыва. Сначала Луис Суарес уверенно развел мяч и голкипера ударом с одиннадцатиметровой отметки. А потом Дарвин Нуньес забил прицельным выстрелом с 25-ти метров.
Уругвай разгромил Колумбию в поединке отбора ЧМ-2022 – Суарес и Кавани отметились голами