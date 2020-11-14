Колумбия принимала Уругвай в рамках квалификации чемпионата мира-2022. Читайте отчет встречи на Футбол 24.

Квалификация ЧМ-2022, Южная Америка

Колумбия – Уругвай – 0:3

Голы: Кавани, 5, Суарес, 54 (пен.), Нуньес, 73

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Форвард Манчетсер Юнайтед Эдинсон Кавани вывел сборную Уругвая вперед уже на 5-й минуте. Гости владели определенным преимуществом, что и конвертировалось во второй гол сразу после перерыва, пенальти реализовал Суарес.

Заключительную точку во встрече поставил молодой форвард Бенфики Дарвин Нуньес, доведя счет до разгромного. В итоге уверенная победа гостей.

После трех туров Уругвай поднялся на 4-ю строчку таблицы отбора, Колумбия расположилась на 6-м месте.

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