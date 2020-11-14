У рамках 3-го туру кваліфікації до чемпіонату світу-2022 уругвайська збірна на виїзді переграла Колумбію. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших миттєвостей поєдинку.

Кваліфікація ЧС-2022, Південна Америка

Колумбія – Уругвай – 0:3

Голи: Кавані, 5, Суарес, 54 (пен.), Нуньєс, 73

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Заявку на успіх уругвайці зробили вже в дебюті зустрічі. На 5-й хвилині Нандес добре зіграв у відборі та відпасував на Едінсона Кавані, а форвард МЮ спокійно переграв голкіпера. Ще двічі гості забили після перерви. Спочатку Луїс Суарес упевнено розвів м'яч і голкіпера ударом із одинадцятиметрової позначки. А потім Дарвін Нуньєс забив прицільним пострілом із 25-ти метрів.

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